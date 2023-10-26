شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يبحث عن نقاط الحزم وينتظر هدية الخليج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يأمل اتحاد جدة الخميس، أن يفوز على ضيفه الحزم ويتعثر التعاون أمام مضيفه الخليج في افتتاح الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي حتى يقفز العميد إلى المرتبة الثانية في الترتيب، ولو مؤقتاً بعدما تراجع إلى المركز الخامس بعد نتائج الجولة العاشرة.

تبدأ المباراة عند العاشرة بتوقيت الإمارات في ملعب الأمير عبد الله الفيصل، وتحمل تاريخياً الرقم 13 في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، بعد 12 مباراة فاز الاتحاد في 8 منها وكسب الحزم واحدة وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات.

على الورق، الكفة ترجح العميد الذي يحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة، وكانت مباراته الأخيرة أمام التعاون قد انتهت بالتعادل 1-1، في حين فاز آسيوياً بصعوبة على القوة الجوية العراقي 1-0.

وتشهد تشكيلة البرتغالي نونو سانتو غير المستقرة اليوم عودة الفرنسي كريم بنزيمة الذي لم يضع بصمة ثابتة مع الفريق الجداوي حتى الآن، وكذلك البرازيلي فابينهو ومواطنه الحارس غروهي، بعد استبعادهما من تشكيلة الفريق في اللقاء الآسيوي الأخير.

ويدخل الحزم بعد انتصاره على الرائد 4-3 ومغادرته للمرة الأولى المركز الأخير رافعاً رصيده إلى 6 نقاط ليحسن مركزه مرتبة واحدة.

الفريق الضيف خسر 6 مباريات من 10 وتعادل في 3 ويمتلك انتصاراً واحداً مع مدربه الأوروغواياني جوزيه دانيال كارينيو.

وفي مباراة الخليج والتعاون التي تنطلق في ملعب الأمير محمد بن فهد عند السابعة مساء، يبدو «السكري» بقيادة مدربه البرازيلي تشاموسكا الأكثر قدرة على الانتصار، قياساً بسلسلة النتائج الرائعة التي وضعت الفريق ثانياً في الترتيب برصيد 23 نقطة من 7 انتصارات وتعادلين ولم يخسر إلا مرة وحيدة أمام الأهلي.

يمتلك التعاون أسلحة فتاكة في الجانب الهجومي ممثلة في الجامبي موسى بارو والبرازيلي جواولبدلاو ومواطنه ماتيوس إلى جانب العقل المدبر للعمليات الإسباني ميدران.

ويدخل الخليج الذي يدربه البرتغالي بيدرو مانويل المدرب السابق للتعاون في 2019، المباراة بعد خسارته أمام الهلال 0-1 في الجولة العاشرة، والفريق في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط من فوزين و3 تعادلات وخسر 5 مباريات حتى الآن.

وتجرى في نفس التوقيت مباراة ثالثة تجمع بين ضمك الثاني عشر والأخدود الرابع عشر العائدّين من خسارة أمام النصر والفيحاء بنفس النتيجة 1-2، ما يجعل المباراة مهمة جداً في اتجاه تحسين المراكز.