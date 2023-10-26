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مانشستر يونايتد يتوقع ارتفاع إيراداته المالية في 2024

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)
قال نادي مانشستر يونايتد المنافس في الممتاز لكرة القدم، الخميس، إنه يتوقع ارتفاع إيراداته المالية خلال العام المالي 2024، رغم تعرضه لخسائر طفيفة في الربع الرابع، بعد استفادته من زيادة مبيعات التذاكر وعقود الرعاية.
وكشف يونايتد عن خسائر صافية بقيمة 2.9 مليون جنيه إسترليني (3.50 مليون دولار) خلال الربع المنتهي في 30 يونيو/حزيران، في مقابل خسائر بلغت 71 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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