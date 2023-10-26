شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يتوقع ارتفاع إيراداته المالية في 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، إنه يتوقع ارتفاع إيراداته المالية خلال العام المالي 2024، رغم تعرضه لخسائر طفيفة في الربع الرابع، بعد استفادته من زيادة مبيعات التذاكر وعقود الرعاية.

وكشف يونايتد عن خسائر صافية بقيمة 2.9 مليون جنيه إسترليني (3.50 مليون دولار) خلال الربع المنتهي في 30 يونيو/حزيران، في مقابل خسائر بلغت 71 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.