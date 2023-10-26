التشكيل المتوقع لمباراة الهلال وأهلي جدة في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا الهلال وأهلي جدة مساء غدا، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، فى لقاء يجنع الفريقين في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.



تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام أهلي جدة في الدوري

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي ال بليهي - كوليبالي - سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: سافيتش - روبين نيفيز - محمد كنو.

في الهجوم: سالم الدوسري - ميتروفيتش - مالكوم.



تشكيل أهلي جدة المتوقع لمباراة الهلال في الدوري



في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: باسم الحريجي - روجر إبانييز - ميريه ديميرال - أليوسكي.

في خط الوسط: سميحان النابت - محمد المجحد - فهد الرشيدي.

في خط الهجوم: روبرتو فيرمينيو - رياض محرز - جابري فيجا.



ويخوض فريق الهلال المباراة متربعًا على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، حصدها من 8 انتصارات وتعادلين، بينما لم يخسر أي مواجهة في الدوري حتى الآن.

ويلعب فريق الأهلي المباراة وهو في المركز الرابع بالدوري برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن فريق النصر الذي يحتل المركز الثالث برصيد 22 نقطة أيضًا.

موعد مباراة الهلال والأهلي والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والأهلي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب استاد الملك فهد الدولي لحساب الجولة الـ11 من الدوري السعودي.

وستذاع مباراة الهلال ضد الأهلي عبر شاشة قناة SSC HD الحاصلة على حقوق بث دوري المحترفين السعودي.

