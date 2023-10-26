مجلس "لبيب" يجتمع الأحد ويدعو "الخطيب" ورفاقه لزيارة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - وجه مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب الدعوه لنظيره فى الأهلى لزيارة القلعه البيضاء فى الوقت الذى يحدده لفتح صفحه ناصعة البياض بين القطبين الكبيرين معربا عن تقديره للتهنئه التى أرسلها محمود الخطيب بعد نجاح القائمه الموحده فى الانتخابات التى أجريت الجمعه الماضى.

وأكد لبيب أنه من المقرر أن يتم عقد جلسه بين المجلسين بهدف توقيع بروتوكول تعاون من أجل الحفاظ على حقوق الناديين وأن العلاقه ستشهد تعامل جديد بعيدا عن المنافسه التقليديه بين القطبين باعتبارهما أكبر القلاع الرياضيه فى مصر والوطن العربى.

وتأجل أول إجتماع رسمي للمجلس الجديد من أمس إلى يوم الأحد المقبل حيث اكتفى الأعضاء بعقد جلسات وديه لترتيب العديد من الملفات وتوزيع الأدوار بعد تسلم النادي رسميا ويسعى المجلس لوضع أولويات وضوابط العمل فى المرحله المقبله.

الزمالك يتحرك لضم أسامة جلال

وترددت أنباء عن وصول المجلس إلى إتفاق مع أسامه جلال مدافع فريق بيراميدز تمهيدا لضمه فى فترة الانتقالات الشتويه فى حال إنهاء أزمة إيقاف القيد والتي تم تكليف عمرو أدهم عضو مجلس الإداره بهذا الملف ويسعى المجلس من خلال صندوق التبرعات الخاصه بعدد من رجال الأعمال وتبلغ بحسب تأكيدات هشام نصر نائب الرئيس ٢٠٠ مليون جنيه إلى تسديد الغرامات ورفع القيد.