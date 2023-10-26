الزمالك يؤدي مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة إنبي

ياسر رشاد - القاهرة - يؤدي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مرانه الأخير بملعب الدفاع الجوي استعدادا للقاء إنبي المقرر غدا باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجوله الخامسه لبطولة الدوري الممتاز.



تدريبات الزمالك

ومن المقرر أن يختار الكولومبى أوسوريو ٢٠ لاعبا للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق مدينه نصر، فيما يحرص المدير الفني على عقد جلسه مع اللاعبين حذر خلالها من الإفراط فى الثقه بعد الفوز على سموحه فى اللقاء السابق بخماسيه وعليهم أن يستمروا على هذا الأداء القوي والروح القتاليه العاليه من أجل إستمرار الإنتصارات.



على صعيد أخر،يواصل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر و قائد الفريق برنامج تأهيلي خاص على هامش التدريبات حيث يؤدي العديد من الأمور التأهيلية المتنوعة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وفقا للبرنامج الموضوع له لتجهيزة للفترة المقبلة في ظل معاناته من إجهاد عضلي تسبب في غيابه عن المباراة الأخيرة أمام سموحة في مسابقة الدوري.



و لم يشارك محمد عبد الشافي في فقرات المران وفقا لقرار الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي ، حتي يكتفي بأداء تدريبات تأهيلية فقط.

