محمد صلاح يقود ليفربول أمام تولوز في أقوى مواجهات الدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض ليفربول مواجهة قوية علي ملعبه أمام تولوز الفرنسي، في العاشرة مساء اليوم في الجولة الثالثة بدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

محمد صلاح

وقدم ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب بداية مثالية في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، حيث حقق انتصارين وتصدر المجموعة الخامسة، يليه تولوز برصيد 4 نقاط جمعهما من فوز وتعادل.

ويسعى محمد صلاح نجم وهداف ليفربول لتحسين سجله ضد أندية فرنسا، وذلك حين يقود كتيبة الريدز امام تولوز، حيث يعاني من ندرة الأهداف ضد الأندية الفرنسية، فلم يحرز ضدها إلا هدف واحد في 4 مباريات، خاضها بكافة المسابقات والبطولات، وهذا الهدف احرزه في شباك أولمبيك ليون في الدوري الأوروبي في موسم 2016-2017، وكان يلعب صلاح وقتها لفريق روما الإيطالي.

وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، خاض محمد صلاح مباراتين ضد فرق فرنسية، أمام باريس سان جيرمان في دور المجموعات نسخة 2018-2019، ولكن الفرعون المصري لم يسجل أو يصنع سواء في الفوز 3-2 ذهاباً أو الخسارة 1-2 إياباً.

وسجل صلاح 8 أهداف لفريق ليفربول هذا الموسم بواقع 7 في الدوري الانجليزي، وهدف في الدوري الأوروبي، ليتصدر ترتيب هدافي الريدز بكل المسابقات هذا الموسم الجاري.

ويحتل صلاح المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، بفارق هدفين عن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وفي سياق متصل، واصل النجم المصري سيطرته على موسم ليفربول الإنجليزي الجاري، حيث توج هذا الأسبوع بجائزة لاعب شهر سبتمبر في البريميرليج، بناء على تصويت الجماهير.

وأبدى صلاح سعادته بالجائزة، وقال إنه شعور جيد أن أساعد فريقي على الفوز بالمباريات، وأكد أن التتويج بالجوائز من جانب المشجعين تجعلني أبذل أقصى جهدي، مشيراً إلى أنه ورفاقه سيقاتلون على الفوز في كل المباريات.