الهلال السعودي يواجه أهلي جدة للحفاظ على صدارة الترتيب في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة بالوطن العربي، انطلاق صافرة إلى ملعب استاد الملك فهد الدولي من أجل متابعة مباراة الكلاسيكو السعودي المرتقبة بين الهلال والأهلي في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال وأهلي جدة

ويسعى الزعيم فى اقتناص نقاط المباراة الثلاثة حفاظا على صدارة الترتيب بجدول الدوري السعودي، فيما يأمل أهلي جدة صاحب المركز الرابع لتقليص الفارق مع الهلال المتصدر إلى نقطة واحدة.

واسند التعليق الصوتى لمباراة الهلال وأهلي جدة الى مدحت شلبي معلقا على دربي الدوري السعودي للمحترفين، بين وذلك، عبر قناة SSC غدًأ الجمعة، في التاسعة مساء، على استاد الملك فهد بالعاصمة الرياض.

يدخل فريق الهلال المباراة متربعًا على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، حصدها من 8 انتصارات وتعادلين، بينما لم يخسر أي مواجهة في الدوري حتى الآن.

بينما يخوض فريق الأهلي المباراة وهو في المركز الرابع بالدوري برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن فريق النصر الذي يحتل المركز الثالث برصيد 22 نقطة أيضًا.

موعد مباراة الهلال والأهلي والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والأهلي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب استاد الملك فهد الدولي لحساب الجولة الـ11 من الدوري السعودي.

وستذاع مباراة الهلال ضد الأهلي عبر شاشة قناة SSC HD الحاصلة على حقوق بث دوري المحترفين السعودي.