عضو مجلس إدارة الأهلي يحتفل بفوز "برزي" في انتخابات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بفوز هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إديتا للصناعات الغذائية، بعضوية مجلس إدارة نادى الزمالك في الانتخابات الأخيرة للنادي، والتي جرت يوم الجمعة الماضي، وأسفرت عن فوز قائمة حسين لبيب وقائمته وكان من بينها "هاني برزي".



جاء الاحتفال في اجتماع لمجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والذي يترأسه هاني برزي ويضم في عضويته محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة الأهلي، رئيس الشركة المصرية للصناعات الغذائية " دومتي"، وأشرف الجزايرلى من شركة يونيلفر مشرق، ومحمود بازان من شركة هيرو للصناعات الغذائية، وأشرف السيد من شركة كايرو أجرو بروسيسج، ومحمد القرشي من شركة أورينت جروب، والدكتورة يمنى الشريدى، رئيس مجلس إدارة شركة إسبيشيال فوود.

عضو مجلس إدارة الأهلي محمد الدماطي يحتفل بفوز هاني برزي في انتخابات نادي الزمالك

تغيب عن حضور حفل تكريم “ برزي” أشرف الجزايرلى، والدكتورة يمنى الشريدى، فى حين حرص باقى أعضاء مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وعلى رأسهم المدير التنفيذى للمجلس مى خيرى.

التصديرى للصناعات الغذائية يحتفل بفوز هاني برزي بعضوية مجلس إدارة الزمالك

أحضر المشاركون فى تكريم هانى برزى من أعضاء المجلس تورتة كبيرة بشعار نادى الزمالك فوقها كرة قدم ومكتوب عليها تهانينا مهندس هانى.

يذكر أن هانى برزى كان قد شن هجوما شديدا على المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق دون الإفصاح عن اسمه، وذلك خلال استضافته برنامج ريمونتادا والذى يقدمه ميدو.

قال "برزي" إن نجاح الزمالك الفترة القادمة لن يتحقق إلا خلال تحويله للعمل المؤسسي، عكس ما كان يحدث فى السابق، حيث لا يعلم أحد شيئا عن الماليات ولا الأصول؛ لأنها كانت تدار من خلال شخص واحد!

هاني برزي أثناء انتخابات نادي الزمالك

على الجانب الآخر، كان المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة قد أصدر قرارًا فى الأول من مايو 2023 بتمديد فترة عمل 12 مجلسًا تصديريًا لمدة 6 أشهر تنتهى مع نهاية أكتوبر الجاري، وقد يصدر قرار جديد بإعادة تشكيل المجالس من جديد، أو تمديد فترتها للمرة الثالثة على التوالي.