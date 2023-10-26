بث مباشر .. مباراة الترجي ومازيمبي في ربع نهائي الدوري الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - مع دقات السادسة مساء اليوم الخميس ، يستضيف ملعب حماد العقربي بمدينة رادس التونسية ، مواجهة الترجي الرياضي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.





كان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى لصالح الفريق الكونغولي بهدف من دون رد.

وعند التاسعة مساءا يقام لقاء ربع النهائي الآخر بين الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري ، على ملعب الأول ، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب لصالح الوداد بهدف نظيف.

الأهلي وصن داونز ..

على صعيد متصل ، توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، إلى جنوب أفريقيا عصر اليوم.

وتشهد رحلة طيران بعثة الفريق الأحمر الى جنوب إفريقيا الهبوط ترانزيت في مطار نيروبي بدولة كينيا للتزود بالوقود، على ان تستأنف بعدها الرحلة إلى مطار جوهانسبرج.

وحرص المهندس محمد سراج الدين رئيس البعثة على متابعة كافة الإجراءات الإدارية قبل السفر والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالوصول والإقامة وملاعب التدريب وتهيئة الأجواء المناسبة للفريق وجهازه الفني.

وحسم الأهلي تأهله الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة.

بينما تمكن صن داونز من الفوز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

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