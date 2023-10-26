الأهلي يؤكد موعد مواجهتي صن داونز بنصف نهائي الدوري الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقت إدارة فريق الكرة بالنادي الأهلي، إخطارًا من اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، مفاده إقامة مباراة الذهاب مع صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر يوم الأحد المقبل في جنوب أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة في الثامنة مساء الأربعاء القادم بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي

كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، قد غادرت مطار القاهرة عصر اليوم الخميس في طريقها إلى جنوب إفريقي استعدادًا لمواجهة الذهاب.

ومن المقرر أن تشهد رحلة طيران البعثة الى جنوب إفريقيا الهبوط ترانزيت في مطار نيروبي بدولة كينيا للتزود بالوقود، على ان تستأنف بعدها الرحلة إلى مطار جوهانسبرج.

وحرص المهندس محمد سراج الدين رئيس البعثة على متابعة كافة الإجراءات الإدارية قبل السفر والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالوصول والإقامة وملاعب التدريب وتهيئة الأجواء المناسبة للفريق وجهازه الفني.

تأهل الثنائي ..

كان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة السمراء ، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة.

بينما جاء تأهل صن داونز على حساب بيرو أتليتكو الأنجولي بالفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وانتهاء مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.