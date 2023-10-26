بسيوني يُظهر"العين الحمرا" للاعبي طلائع الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - هدد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش لاعبي فريقه بتوقيع عقوبات مالية قاسية واستبعاد المقصرين من التشكيل الاساسي حال استمرار النتائج السلبية للفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز.



طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا

ويستعد الطلائع لمواجهة سيراميكا فى الرابعة عصر الأحد المقبل باستاد جهاز الرياضة في الجولة الخامسة للدوري.. ويستعيد الفريق جهود النيجيري جودوين أوكوار وأحمد الشيخ في الك المباراة بعد تعافيهما من الإصابة.



وأثبتت الأشعة التى خضع لها محمد حمدى زكى مهاجم طلائع الجيش إصابته بشد فى العضلة الأمامية ليغيب عن الملاعب حوالي 3 أسابيع، وبدأ مصطفى الخواجة لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الجراحة الأخيرة التى خضع لها فى عضلات البطن والتي ستبعده عن الملاعب لمدة شهر.

تصريحات عبد الحميد بسيوني

أكد عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن فريقه يستحق التواجد في مركز أفضل في سلم ترتيب الدوري المصري.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط جمعهم من فوز وتعادل وخسارة بواقع مرة في كل مباراة.

وقال عبدالحميد بسيوني فى تصريحات إذاعية منذ قليل "مباراة المصري المقبلة صعبة للغاية بسبب وجود مدرب كبير للنادي المصري، ولاعبين مميزين، ولكن فريقي يقدم أداء جيدا يؤهلنا لتحقيق نتائج إيجابية.

وأضاف: "مباريات طلائع الجيش الموسم الحالي، لو على المستوي الفني كنا نأمل أن يكن عدد النقاط أكثر من ذلك، لأن بالفعل قدمنا مباريات كبيرة وكنا غير محظوظين.

وأتم:" الفترة المقبلة الدوري المصري الممتاز صعب للغاية وكل المباريات قوية، وفريقي طلائع الجيش له أهداف للتقدم أكثر فى جدول الترتيب.