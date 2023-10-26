شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي.. عودة محمد عواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز ألفنى الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التى ستخوض مباراة إنبى المقرر لها فى السابعة مساء غدا الجمعة باستاد المقأولون العرب فى الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز وشهدت القائمة عودة محمد عواد لحراسة المرمى. وتضم القائمة كل من: حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي. خط الدفاع: حمزة المثلوثى- عمر جابر- محمود علاء- محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد- أحمد فتوح - حاتم سكر. خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"- محمد أشرف "روقا"- سيد عبد الله "نيمار"- أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا"- إبراهيما ندأى- يوسف إبراهيم " أوباما "- مصطفى شلبي. خط الهجوم: ناصر منسى- سيف الجزيرى .

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