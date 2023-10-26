شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلى المسافرة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز بالدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة النادي الأهلي لرحلة جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز الأحد المقبل في بطولة الدوري الأفريقي تواجد أكرم توفيق الذي عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية مؤخراً عقب تعافيه من الإصابة الطويلة التي تعرض لها قبل أكثر من 8 اشهر في الرباط الصليبي، كما تواجد كريم نيدفيد بعد تعافيه من الإصابة.

وشهدت القائمة غياب أمام عاشور للإصابة حيث أجرى اللاعب أشعة رنين ‏مغناطيسي ليلة أمس، كشفت عن وجود التهابات مع رشح خفيف في الكاحل كما غاب عن السفر، أحمد عبد القادر ومحمود متولي وعمرو السولية وكريم فؤاد للإصابة وعدم الجاهزية الفنية.

وضمت قائمة الأهلي في رحلة أجنوب أفريقيا لخوض مباراة ، صن داونز ، كلاً من : محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف -محمد هاني - خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول - كريم الدبيس-أليو ديانج - مروان عطية - أحمد نبيل "كوكا" - كريم وليد - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - رضا سليم – محمد الضاوي "كريستو"- طاهر محمد طاهر -بيرسي تاو -محمود كهربا – موديست وصلاح محسن.

وغادرت بعثة الأهلي القاهرة منذ قليل إلى جنوب إفريقيا وتشهد رحلة طيران البعثة الى جنوب إفريقيا الهبوط ترانزيت في مطار نيروبي بدولة كينيا للتزود بالوقود على ان تستأنف بعدها الرحلة إلى مطار جوهانسبرج.