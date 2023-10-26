شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة السادسة من دورى المحترفين.. أسوان وغزل المحلة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الأسبوع السادس من مسابقة دورى المحترفين موسم 2023/ 2024، في الثانية والنصف ظهر الأحد المقبل، في البطولة التي تقام من دور واحد، على أن تقام دورة بين أول 10 مراكز لتحديد الصاعدين للدورى الممتاز، ودورة أخرى لآخر 10 مراكز لتحديد الهابطين للقسم الثانى ب.

وأرسلت لجنة المسابقات بدورى المحترفين خطابا لكل الأندية بتقديم موعد مباريات الأسبوع السادس من منافسات دورى المحترفين لمدة 90 دقيقة، لتقام المباريات فى الثانية والنصف ظهرا بدلا من 4 عصرا.

ويبدأ الأسبوع السادس يوم الأحد 29 أكتوبر الجارى بمواجهة أسوان مع غزل المحلة على استاد أسوان الدولى في الثانية والنصف ظهرا بدلا من 4 عصرا.

موعد مباريات الجولة السادسة من دورى المحترفين

الأحد 29/ 10

أسوان مع غزل المحلة استاد أسوان

الاثنين

وادى دجلة مع النصر للتعدين استاد السلام

مكادى مع الاتصالات استاد خالد بشارة

بترول أسيوط مع جمهورية شبين استاد بترول أسيوط

مصر المقاصة مع النجوم استاد الأسيوطى سبورت

الثلاثاء

راية مع بتروجت استاد حرس الحدود

طنطا مع بروكسى استاد طنطا

القناة مع حرس الحدود استاد القناة القديم

أبو قير للأسمدة مع السكة الحديدة استاد أبو قير للأسمدة

لافيينا مع دكرنس استاد الأسيوطى سبورت

وانفرد فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، بصدارة ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 12 نقطة، متفوقا على فريق غزل المحلة صاحب الوصافة بنقطة واحدة، بعد مرور 5 جولات على انطلاق المسابقة، ويأتي فريقا القناة ولافيينا في المركزين الثالث والرابع برصيد 10 نقاط.

ترتيب جدول دورى المحترفين بعد الجولة الخامسة..

1 بتروجت 12 نقطة

2 غزل المحلة 11 نقطة

3 القناة 10 نقاط

4 لافيينا 10 نقاط

5 حرس الحدود 9 نقاط

6 بروكسى 8 نقاط

7 دكرنس 7 نقاط

8 وادى دجلة 7 نقاط

9 السكة الحديد 7 نقاط

10 أبو قير للأسمدة 7 نقاط

11 الاتصالات 6 نقاط

12 بترول أسيوط 6 نقاط

13 مكادى 5 نقاط

14 راية 5 نقاط

15 طنطا 5 نقاط

16 أسوان 4 نقاط

17 النصر للتعدين 4 نقاط

18 جمهورية شبين 4 نقاط

19 النجوم 4 نقاط

20 مصر المقاصة نقطتين