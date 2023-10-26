الأهلى يتلقى خطاب تعديل موعد مباراتيه مع صن داونز فى الدوري الأفريقي

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الأهلي تعديل موعد مباراتيه مع صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم ، حيث أكد الأهلي عبر موقعه الرسمي أن النادي تلقى خطابا من اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، يُفيد بإقامة مباراة الذهاب مع صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر الأحد بمدينة بريتوريا على أن تقام مباراة العودة في الثامنة مساء الأربعاء القادم باستاد القاهرة الدولي.

كانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أكدت أن مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا ستُقام في السابعة مساءً على أن تٌُقام مباراة العودة بالقاهرة في الرابعة عصراً قبل أن يتم تعديل الموعد حسبما أعلن الأهلي حيث تقرر إقامة مباراة الذهاب في الثالثة عصراً والعودة في الثامنة مساءً.