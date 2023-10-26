شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتلقى خطاب تعديل موعد مباراتيه مع صن داونز فى الدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الأهلي تعديل موعد مباراتيه مع صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم ، حيث أكد الأهلي عبر موقعه الرسمي أن النادي تلقى خطابا من اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، يُفيد بإقامة مباراة الذهاب مع صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر الأحد بمدينة بريتوريا على أن تقام مباراة العودة في الثامنة مساء الأربعاء القادم باستاد القاهرة الدولي.
كانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أكدت أن مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا ستُقام في السابعة مساءً على أن تٌُقام مباراة العودة بالقاهرة في الرابعة عصراً قبل أن يتم تعديل الموعد حسبما أعلن الأهلي حيث تقرر إقامة مباراة الذهاب في الثالثة عصراً والعودة في الثامنة مساءً.
وغادرت بعثة الأهلي، برئاسة محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة في طريقها إلى جنوب إفريقيا وتشهد رحلة طيران البعثة الى جنوب إفريقيا الهبوط ترانزيت في مطار نيروبي بدولة كينيا للتزود بالوقود، على ان تستأنف بعدها الرحلة إلى مطار جوهانسبرج.
وحرص محمد سراج الدين رئيس البعثة على متابعة كافة الإجراءات الإدارية قبل السفر والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالوصول والإقامة وملاعب التدريب وتهيئة الأجواء المناسبة للفريق وجهازه الفني.
وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة.
وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.
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