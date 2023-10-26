هل خلافات مع كولر السبب؟!.. الأهلي يحسم الجدل حول سر استبعاد إمام عاشور من مباراة صن داونز

الشارقة - اميمة ياسر - كشف النادي الأهلي عن سبب غياب لاعب وسط الفرسق إمام عاشور عن القائمة المسافرة لجنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز، في نصف نهائي الدوري الأفريقي.

قال خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي إن إمام عاشور، لاعب الفريق، أجرى أشعة رنين ‏مغناطيسي ليلة أمس، كشفت عن وجود التهابات مع رشح خفيف في الكاحل، ويحتاج للتأهيل ‏وبالتالي تقرر عدم سفره مع بعثة الأهلي المتجهة إلى جنوب إفريقيا بعد التشاور بين الجهاز ‏الفني والطبي في هذا الشأن.

أكد بيبو في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي أن اللاعب بدأ بالفعل في تنفيذ البرنامج التأهيلي تمهيدًا لعودته ‏الى التدريبات الجماعية واللحاق بمباراة العودة مع صن داونز.

وفي وقت سابق كشفت مصادر داخل الأهلي حقيقة وجود خلافات بين مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وإمام عاشور لاعب الفريق قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

أضافت المصادر في تصريحات لصحيفة فيتو: لا توجد خلافات تماما بين كولر وإمام عاشور وما تردد بشأن هذا الأمر عار تمامًا من الصحة.

وأوضحت:امام عاشور لم يكن جاهزا بدنيا لمواجهة سيمبا التنزاني الأخيرة وفضل الجهاز الفني عدم إشراكه أساسيا واللاعب لم يفتعل أي أزمة كما تردد.

وقالت: إمام عاشور عنصر مهم داخل الفريق وسيكون أحد الأوراق المهمة التي سيعتمد عليها الجهاز الفني في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي.