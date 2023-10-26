شكرا لقرائتكم خبر عن إيسايلا: «نهائي الكؤوس» شعار عجمان في المباريات المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: عصام هجو

قال الروماني دانيال إيسايلا، مدرب عجمان، إن فريقه سيتعامل مع مباراته المقبلة مع البطائح وما يليها من مباريات على أساس أنها نهائي كؤوس؛ لأن موقف عجمان في الترتيب صعب.

وأضاف: «خلال فترة التوقف حصلت على وقت كافٍ للتعرف إلى اللاعبين من كثب، وعلى الفريق بصفة عامة، وكانت فترة مميزة للإعداد، ولمست العزيمة والإصرار لدى اللاعبين في العمل على كسب كل نقاط المباريات القادمة، اعتباراً من مواجهتنا مع البطائح».

وتابع بقوله: «أنا كمدرب أريد غرس ثقافة وعقلية الفوز في الفريق في كل مباراة، مهما كان المنافس، عندما تشاهد كمية الأهداف التي هزت شباك الفريق في المباريات السابقة، بكل تأكيد يجب أن تعمل على تطوير الدفاع، ولكن يجب أن يعرف الناس أن الدفاع ليس بوجود 4 لاعبين وحارس المرمى، بل الدفاع كمنظومة يشارك فيها كل اللاعبين، بحيث يكون لكل لاعب دور في المنظومة عند فقدان الكرة أو الاستحواذ».

وعن الغيابات، قال: «نفقد حسن عبدالرحمن أما البقية فسنتشاور مع الجهاز الطبي، نظراً لوجود إصابات طفيفة قد لا تمنع أصحابها من المشاركة».

وأكد علي الحوسني، لاعب عجمان، أن فريقه جاهز لمواجهة البطائح، وقال: «يجب أن ننسى الماضي، وأن نفتح صفحة جديدة مع مدرب جيد يعرف اللاعبين ويعرف دورينا جيداً، ولا شك أن التوقف ساعد الفريق كثيراً، ونتمنى أن نكون في يومنا، وأن نوفق في تحقيق الفوز، خاصة أن عجمان يمتلك فريقاً جيداً، ولكنه مرّ في بداية الدوري بظروف وتجاوزها، والقادم سيكون أفضل».