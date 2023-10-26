شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاتهما.. ليفربول يكرّم رئيس إيفرتون وبوبي تشارلتون أسطورة يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ليفربول تكريم بل كينرايت رئيس نادي إيفرتون، الذي غيبه الموت، قبل مباراة الفريق مع تولوز في بطولة الدوري الأوروبي، الخميس.

وأكد النادي اعتزامه بث أغنية He Ain’t Heavy, He’s My Brother لفريق «ذا هوليز» قبل إطلاق صفارة بداية المباراة، وهي نفس الأغنية التي اختارها بل كينرايت لتذاع في ملعب جوديسون بارك الخاص بنادي إيفرتون، عقب إعلان نتيجة تقرير التحقيق المستقل في كارثة هيلزبره، سبتمبر 2012.

وأشار البيان إلى أن الأغنية تعبر عن التضامن بين الناديين الممثلين لمدينة ليفربول، ووقتها اختار كينرايت أن يدخل الملعب طفلان يمسكان بأيدي بعضهما يرتدي أحدهما قميص إيفرتون، والثاني ليفربول، كرمز للمحاربة من أجل العدالة.

وأكد ليفربول أن اللاعبين وأفراد الطاقم الفني سيرتدون أشرطة سوداء خلال المباراة ضد تولوز، لإعلان الحداد على بل كينرايت.

وفي نفس السياق، أعلن ليفربول تكريم سير بوبي تشارلتون، أسطورة مانشستر يونايتد، الذي توفي قبل أيام، حيث سيتم التصفيق له من الجماهير الموجودة في ملعب أنفيلد، لمشاهدة مباراة نونتجهام فورست، الأحد، كما سيرتدي اللاعبين وأفراد الطاقم الفني الأشرطة السوداء للحداد.