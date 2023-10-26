شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد إمام عاشور.. صدمة لجماهير الأهلي قبل لقاء صنداونز في الدوري الإفريقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقت جماهير النادي الأهلي المصري خبراً صادماً قبل دقائق من سفر بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

وأعلن خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، استبعاد إمام عاشور لاعب وسط الفريق من البعثة المتجهة لجنوب إفريقيا بعد تعرضه للإصابة.

وقال بيبو إن عاشور أجرى أشعة رنين ‏مغناطيسي الأربعاء كشفت عن وجود التهابات مع رشح خفيف في الكاحل، وحاجته إلى التأهيل، ليتم استبعاده من السفر ‏بعد التشاور بين الجهاز ‏الفني والطبي في هذا الشأن، بحسب مصادر محلية.

وأشار إلى أن اللاعب بدأ بالفعل في تنفيذ البرنامج التأهيلي، تمهيداً لعودته ‏إلى التدريبات الجماعية، واللحاق بمباراة العودة مع صنداونز، الأربعاء الأول من نوفمبر المقبل.

يُذكر أن بعثة الأهلي سافرت إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي، الأحد.