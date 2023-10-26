ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهازالفني لنادي مازيمبي الكونغولي عن تشكيل فريقه الرسمي لخوض مباراة الترجي التونسي في المباراة التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات لقاء الإياب بالدوري ربع نهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

تشكيل مازيمبي الكونجولي أمام الترجي التونسي في الدوري الأفريقي

في حراسة المرمي: سيادي

في خط الدفاع: كيتا، نتامبوي، مونديكو، مباي

في خط الوسط: هاينيكوي، نجالامولومي، ليكونزا

في خط الهجوم: موامبا، فوفانا، أولادابو

كما يلعب الترجي التونسي أمام مازيمبي بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمي: مميش

في خط الدفاع: بن علي، بن حميدة، توجاي، مرياح

في خط الوسط: تقا، يان، وهابي

في خط الهجوم: غشة، رودريجيز، بوقرة

وفاز فريق مازيمبي الكونغولي على نظيره الترجي التونسي 0/1، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي، على ملعب مكابا في دار السلام عاصمة تنزانيا، في ذهاب ربع نهائي.

وعلى الجانب الأخر،،

كان الأهلي قد حسم تأهله رسميًا إلى الدور نصف النهائي من البطولة، على حساب فريق سيمبا التنزاني، حيث تعادل معه في مباراة الذهاب بهدفين لكل منهما في تنزانيا، قبل أن يتعادل مهه في القاهرة إيابًا بهدف لكل منهما.

ويستعد الأهلي لمواجه صن داونز يوم الأحد المقبل الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي، حيث تقا مواجهة الذهاب في جنوب أفريقيا على أن يقام لقاء العودة أول شهر نوفمبر المقبل.