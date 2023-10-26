بدر مصطفى ومريم يونس يتوجون بذهبية بطولة "مصر الدولية" لتنس الطاولة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق اليوم أبطال نادى الزمالك "بدر مصطفى ومريم يونس " مرحلة 19 عاماً ، الميدالية الذهبية لكل منهما على حساب لاعبو النادى الأهلى فى المباراة النهائية ، ببطولة مصر الدولية الدولية التى تقام فى صالة" حسن مصطفى " بمدينة السادس من أكتوبر ، فى الفترة من 23 وحتى 29 من أكتوبر الجارى .

ثنائي الزمالك يحصدان ذهبية بطولة مصر الدولية

حيث حصدت اللاعبه "مريم يونس" لاعبة نادى الزمالك الميدالية الذهبية بعد تغلبها على لاعبة النادى الأهلى رؤي الناغي فى المباراة النهائية بثلاث أشواط نظيفة .

كما توج اللاعب بدر مصطفى بالميدالية الذهبية عقب فوزه على مروان جمال لاعب النادى الأهلى بثلاث أشواط نظيفة .



وقد عبر أشرف حلمي رئيس جهاز تنس الطاولة بنادى الزمالك عن مدى سعادته وفخره لما حققه اللاعبين أمام مشوار طويل من المنافسات القويه أمام منافسيهم من دولة الصين والمغرب ومصر .

ويقود جهاز تنس الطاولة بنادى الزمالك كل من ( أشرف حلمي رئيسا للجهاز و أحمد حلمي مدير للجهاز و كريم رمضان مدرب الزمالك ومنتخب مصر ، مصطفى محمود رئيس قطاع الناشئين و عادل أحمد إدارياً.