سله الزمالك يواجه هليوبوليس في دوري المرتبط

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك نظيرة فريق هليوبوليس وذلك ضمن مباريات الجوله الثانية لمجموعه الثالثه من الدور التمهيدي لدوري المرتبط وتقام المباراة في السادسة مساءا علي صاله نادي طلائع الجيش.

ويقع فريق الزمالك في المجموعة الثالثه بجانب كل من هليوبوليس والاوليمبي و طلائع الجيش

يذكر ان الزمالك فاز علي نظيرة فريق الاوليمبي بنتيجه 101/70 وذلك في اولي مباريات المجموعة الثالثه لدور التمهيدي لبطولة دوري المرتبط

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان.