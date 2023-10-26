إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي .. الترجي ينهي شوطه الأول متقدمًا على مازيمبي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مجريات الشوط الأول من مواجهة الترجي التونسي ونظيره مازيمبي الكونغولي ، بتقدم الفريق العربي بهدف من دون رد ، خلال المواجهة الجارية بينهما الآن على ملعب حماد العقربي برادس ، في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأفريقي.





جاء الهدف في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط عبر اللاعب غيث أوحابي.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى لصالح الفريق الكونغولي بالفوز بهدف دون رد.

ويخوض الترجي اللقاء تحت قيادة مديره الفني طارق ثابت اللقاء بكل من ..

في حراسة المرمي: مميش

في خط الدفاع: بن علي، بن حميدة، توجاي، مرياح

في خط الوسط: تقا، يان، وهابي

في الهجوم: غشة، رودريجيز، بوقرة.

بينما جاء تشكيل ممثل الكونغو على النحو التالي ..

في حراسة المرمي: سيادي

في خط الدفاع: كيتا، نتامبوي، مونديكو، مباي

في خط الوسط: هاينيكوي، نجالامولومي، ليكونزا

في خط الهجوم: موامبا، فوفانا، أولادابو.

على صعيد متصل ، يستعد الأهلي لملاقاة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي ، في منافسات نصف نهائي البطولة ذاتها.

وتلقى النادي الأحمر، خطابا رسميًا من اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، يفيد إقامة مباراة الذهاب مع صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر الأحد، على أن تقام مباراة العودة في الثامنة مساء الأربعاء القادم على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي على حساب سيمبا التنزاني ، بينما تأهل الفريق الجنوب أفريقي على حساب بترو أتليتكو الأنجولي ..