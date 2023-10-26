موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق نادي الزمالك ، ضيفًا على نظيره إنبي في تمام السابعة من مساء غد الجمعة ، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر ، لحساب الجولة الخامسة من الدوري.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.

كان أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك ، قد قائمة لاعبيه في مواجهة إنبي ، مساء اليوم الخميس .

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي ..

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري.

عبد الشافي يواصل التأهيل ..

على صعيد متصل ،يواصل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر و قائد فريق نادي الزمالك، تنفيذ برنامج تأهيلي خاص على هامش التدريبات حيث يؤدي العديد من الأمور التأهيلية المتنوعة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وفقا للبرنامج الموضوع له لتجهيزة للفترة المقبلة في ظل معاناته من إجهاد عضلي تسبب في غيابه عن المباراة الأخيرة أمام سموحة الأخيرة في مسابقة الدوري.

و لم يشارك اللاعب الجزائري في فقرات المران وفقا لقرار الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي ، حتي يكتفي بأداء تدريبات تأهيلية فقط.