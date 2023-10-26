وزير الرياضة يشهد حفل افتتاح ثلاثة بطولات لرفع الأثقال علي المستوي الإفريقي والآسيوي والعربي

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، حفل إفتتاح إستضافة مصر لثلاث بطولات، البطولة العربية للكبار والشباب والناشئين، البطولة الأفريقية للكبار والشباب والناشئين، وبطولة كأس الأندية الأفريقية، في مجمع صالات استاد القاهرة الدولي.



البطولة العربية

حضر الحفل، محمد حسن جلود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال وأمين عام الإتحاد العربي لرفع الأثقال، خالد مهلهل رئيس الاتحاد الأفريقي وعضو الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، محمد المانع رئيس الاتحادين العربي والآسيوي وعضو الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، انتونيو اورسو سكرتير عام الاتحاد الدولي، محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري، محمد الحربي سكرتير عام الاتحاد الاسيوي ونائب رئيس الاتحاد العربي، هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.



وخلال الحفل، قُدمت مجموعة من الاستعراضات الفنية لأطفال وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء.



في بداية كلمته، توجه وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير والامتنان إلي رئيس الاتحاد الدولي وكافة المسئولين عن رياضة رفع الأثقال، والعمل علي إبقاءها في البرنامج الأوليمبي، وقال : "نسعد باستضافة الثلاثة بطولات في وقت واحد لفئات عمرية مختلفة علي المستوي الإفريقي والآسيوي والعربي، فهو يدل علي عبقرية المكان، وخالص التعازي في شهداء أهالينا في غزة، وكل الشكر والتقدير للسيد الرئيس علي دخول المساعدات للقطاع".



وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي الإنجاز غير المسبوق في إنشاء وتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية؛ وهو ما انعكس أن أصبحت مصر قبلة ومركز دوليّ لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية على المستوى الدوليّ والقاريّ، وقد نجحت مصر في استضافة وتنظيم عدد هائل من البطولات اعالمية والقارية والعربية خلال الأعوام القليلة الماضية، لتصبح الدولة الأكثر والأعلى على مستوى العالم في استضافة البطولات الرياضية رغم التحديات الكثيرة التي واجهها العالم أجمع.



وقال وزير الشباب والرياضة: "إن الدعم الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية المصرية، وضعها فى مكانة عالمية متميزة، وخاصًة في تحقيق الإنجازات والألقاب والميداليات علي المستوي العالمي"، مؤكدًا متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.



ونوه وزير الشباب والرياضة، إلي متابعته الشخصية لكل التفاصيل والإجراءات التنظيمية للثلاثة بطولات من أجل إخراج وتنظيم البطولة على أعلى مستوى وبالصورة التي تشرف وتليق بمصر والرياضة المصرية من الناحية التنظيمية والفنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.



وتوجه رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بالشكر والتقدير والامتنان إلي الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي الجهود المبذولة في تطوير الرياضة المصرية ووضعها علي الخريطة العالمية من حيث الإنجازات أو استضافة البطولات.



وقدم رئيس الاتحاد المصري والعربي والآسيوي، مجموعة من الكلمات الترحيبية والشكر أيضاً للدولة المصرية وفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي جهوده المستمرة في رفعة شأن الرياضة المصرية.



وتُقام البطولات في الفترة من 25 وحتى 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة 193 لاعب ولاعبة من 27 دولة عربية وإفريقية، وتقام منافسات البطولة العربية لجميع الأعمار السنية بمشاركة 12 دولة عربية، بينما يشارك 15 دولة إفريقية في منافسات البطولة الأفريقية لجميع الأعمار.



وفي ختام الحفل، تم تبادل الدروع التذكارية للسادة الضيوف مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والسادة رؤساء الاتحادات الدولية والعربية والاسيوية والعالمية.