تشكيل الترجي التونسي الرسمي لمباراة مازيمبي الكونغولي بالدوري الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن طارق ثابت، المدير الفني لنادي الترجي عن تشكيلة الفريق الرسمية لخوض مباراة مازيمبي الكونجولي في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

تشكيل الترجي التونسي أمام مازيمبي في دوري السوبر الأفريقي

في حراسة المرمي: مميش

في خط الدفاع: بن علي، بن حميدة، توجاي، مرياح

في خط الوسط: تقا، يان، وهابي

في الهجوم: غشة، رودريجيز، بوقرة

يدخل فريق الترجي المباراة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل قلب الطاولة على الفريق الكونغولي وتحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وفاز فريق مازيمبي الكونغولي على نظيره الترجي التونسي 0/1، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي، على ملعب مكابا في دار السلام عاصمة تنزانيا، في ذهاب ربع نهائي

