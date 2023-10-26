تعافي بروزوفيتش من الإصابة قبل مواجهة النصر والفيحاء في الدوري السعودي

تعافى الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل مواجهة الفيحاء، ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد الصحفي علي العنزي، أن بروزوفيتش، أصبح قريبًا من العودة إلى التدريبات الجماعية لفريق النصر السعودي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

وكتب العنزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “بدأ الكرواتي بروزوفيتش الجري حول الملعب مساء اليوم و ذلك ضمن برنامجه الإعدادي النهائي قبل العودة مجددا للتدريبات الجماعية ..”.

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ويلتقي النصر بنظيره الفيحاء، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت الموافق 28 أكتوبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والفيحاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبوظبي.

وغاب بروزوفيتش عن مواجهتي النصر أمام ضمك في الدوري السعودي للمحترفين، والدحيل القطري في دوري أبطال آسيا.