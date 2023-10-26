ماكسيمان وكيسيه يدعمان صفوف الاهلي في مواجهة الهلال بالدوري السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، لمواجهة نظيره الهلال، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يواجه الاهلي نظيره الهلال، غدًا الجمعة الموافق 27 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد فرانك كيسيه ضمن بعثه فريق الاهلي المغادرة إلى الرياض تحضيرًا للقاء ‎الهلال، بالإضافة إلى آلان سانت ماكسيمان.

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يأتي ذلك بعد تعافي فرانك كيسيه، وآلان سانت ماكسيمان، من الإصابة قالتي لحقت بهما في الفترة الأخيرة وغيبتهما عن آخر لقاءات الاهلي.

ويحتل فريق الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد الاهلي في المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

جدير بالذكر أن فريق الاهلي كان قد حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره الوحدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.