تطور جديد في مستقبل أحمد عبدالقادر مع الاهلي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن تطور جديد بخصوص مستقبل أحمد عبد القادر لاعب النادي الاهلي.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد اشارت إلى اقتراب أحمد عبد القادر من الرحيل عن النادي الاهلي في الميركاتو الشتوي المقبل، بعد خروجه من حسابات المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وربطت التقارير اسم أحمد عبد القادر بالانضمام إلى الوكرة القطري، قبل أن بخرج النادي وينفي هذا الأمر.

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وكتب أحمد حسن عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “مصدر.. أحمد عبد القادر يمتلك عرضين من الخليج لكن لم يصل أي شيء رسمي لإدارة الأهلي حتى الآن”.



والجدير بالذكر أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي استبعد أحمد عبد القادر من قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة صن داونز يوم 29 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات دور نصف نهائي الدوري الأفريقي.