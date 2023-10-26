تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة إنبي في الدوري

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تشكيل فريقه لمباراة إنبي في بطولة دوري نايل المصري.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل المصري.

وستقام مباراة الزمالك وإنبي في تمام السادسة مساء بالتوقيت الشتوي الجديد، بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على ستاد المقاولون العرب.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة إنبي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

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خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا – أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، محمود عبد الرازق سيكابالا.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

قائمة الزمالك لمباراة إنبي

في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمود علاء – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح – حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد “دونجا” – محمد أشرف “روقا” – سيد عبد الله “نيمار” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – إبراهيما نداي – يوسف إبراهيم ” أوباما ” – مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي – سيف الجزيري .