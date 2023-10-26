موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري بالتوقيت الجديد

تعرف على موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد نظيره إنبي في بطولة دوري نايل المصري بالتوقيت الجديد.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل المصري.

موعد مباراة الزمالك وإنبي بالتوقيت الجديد

سيلاقي فريق الزمالك نظيره إنبي مساء غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري نايل.

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وكان من المفترض أن تقام مباراة الزمالك وإنبي في تمام السابعة مساء غدا بالتوقيت الصيفي.

وستقام مباراة الزمالك وإنبي في تمام السادسة مساء بالتوقيت الشتوي الجديد، بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على ستاد المقاولون العرب.

قائمة الزمالك لمباراة إنبي

في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمود علاء – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح – حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد “دونجا” – محمد أشرف “روقا” – سيد عبد الله “نيمار” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – إبراهيما نداي – يوسف إبراهيم ” أوباما ” – مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي – سيف الجزيري .