الشباب السعودي يعلن تفاصيل إصابة كاراسكو

أعلن نادي الشباب السعودي عن تفاصيل إصابة البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب الفريق الذي تعرض لها مؤخرًا.

وكان كاراسكو قد تعرض لإصابة خلال مباراة الشباب أمام الطائي في الجولة العاشرة من عمر الدوري السعودي للمحترفين “روشن”.

ونشر نادي الشباب بيان مقتضب أعلن فيه تفاصيل إصابة كاراسكو، أكد خلاله إصابة اللاعب في كاحل القدم، ولم يكشف عن مدة غياب اللاعب عن مباريات الفريق السعودي.

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وانضم كاراسكو كان لصفوف الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فريق أتليتكو مدريد الإسباني.

ولعب كاراسكو ست مباريات بقميص الشباب، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة.

ويحتل فريق الشباب المركز العاشر في ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 12 نقطة، بعد أن فاز في 3 مباريات وتعادل مثلها، وخسر 4 مواجهات.