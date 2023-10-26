فانتازي.. تعرف على اختيارات الخبير جياني بوتيس في الوايلد كارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

فعل جياني بوتيس، أحد خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي، خاصية "الوايلد كارد" الخاص به للجولة العاشرة قبل الموعد النهائي يوم الجمعة، وقام بإختيار فريق مكون من 15 لاعبا بتكلفة 101.1 مليون جنيه إسترليني.

وإليكم تشكيلته المكونة من 15 لاعباً وأسباب اختياراته:

ألفونس أريولا (4.2 مليون جنيه إسترليني): "في موسم لا يوجد به حارس مرمى متميز حتى الآن، فإن توفير الأموال وشراء آريولا أمر منطقي نظرا لجدول مباريات وست هام الجيد".

مات تيرنر (4.1 مليون جنيه إسترليني): "الأمريكي أفضل حارس مرمى احتياطي في الوقت الحالي نظرًا لسعره".

ماتي كاش (5.1 مليون جنيه إسترليني): البولندي هو المدافع الأعلى من حيث المشاركة المتوقعة في الأهداف (xGI) حتى الآن هذا الموسم، ويقدم الكثير من الأدوار الهجومية تحت قيادة أوناي إيمري".

جابرييل (4.7 مليون جنيه إسترليني): "نعلم من الموسم الماضي أن دفاع أرسنال يمكنه الحفاظ على نظافة الشباك عندما يكونون جميعًا جاهزين، كما أن سلسلة مبارياتهم المقبلة جيدة جدًا".

كونستانتينوس تسيميكاس (4.5 مليون جنيه إسترليني): "يمثل اليوناني تهديدًا هجوميا مشابهًا لزميله المصاب أندرو روبرتسون، وسيكون الظهير الأيسر الأساسي لمدة شهرين".

جاراد برانثويت (4 مليون جنيه إسترليني): "الإحصائيات الدفاعية لللاعب الإنجليزي هذا الموسم جيدة، ويلعب بشكل أساسي كل مباراة مع إيفرتون، إنه أفضل لاعب دفاعي في فانتازي".

تشارلي تايلور (3.9 مليون جنيه إسترليني):"من أجل ضخ المزيد من الأموال في خط الهجوم قمت باختيار تايلور في الخط الخلفي، وآمل ألا أحتاج إلى الاعتماد على الظهير الأيسر لبيرنلي كثيرًا".

محمد صلاح (12.8 مليون جنيه إسترليني): أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتني إلى تفعيل "الوايلد كارد" من أجل شرائه، وعلى الرغم من أنني لم أذهل من أدائه في آخر أسبوعين بالدوري، إلا أنني تسائلت كيف حقق 31 نقطة في هذه الفترة القصيرة".

سون هيونج مين (9.5 مليون جنيه إسترليني): "عدد قليل جدًا من اللاعبين يتفوقون على سون في احصائية الأهداف المتوقعة (xG)، فمنذ مشاركته بمركز المهاجم في الجولة الرابعة أمام بيرنلي، حقق 60 نقطة".

بوكايو ساكا (8.5 مليون جنيه إسترليني): "مباريات أرسنال الثلاث المقبلة على أرضه ستكون ضد شيفيلد يونايتد وبيرنلي وولفرهامبتون، وأحتاج إلى لاعب من هجوم أرسنال وساكا هو الأفضل".

موسى ديابي (6.7 مليون جنيه إسترليني): "هناك العديد من الخيارات الأرخص ويقدمون أداءً جيدًا، مثل أنتوني جوردون (5.6 مليون جنيه إسترليني)، وبيدرو نيتو (5.8 مليون جنيه إسترليني) وكول بالمر (5 مليون جنيه إسترليني)، لكن أريد الإستفادة من سلسلة المباريات التي يملكها أستون فيلا".

كاورو ميتوما (6.5 مليون جنيه إسترليني): "من الممتع دائمًا مشاهدة فريق روبرتو دي زيربي، وبينما لا نعرف أبدًا من سيشارك في التشكيل الأساسي، فإن ميتوما الخيار الأضمن".

إيرلينج هالاند (14 مليون جنيه إسترليني): "تراجع مستوى المهاجم النرويجي في المباريات الأخيرة، لكنني لا أفكر في الاستغناء عنه، حيث من المتوقع أن يعود لمستواه مع مانشستر سيتي".

أولي واتكينز (8.3 مليون جنيه إسترليني): "منذ أن تولى إيمري المسؤولية، فقط هالاند وصلاح تفوقا على المهاجم الإنجليزي في المشاركة بالأهداف، وهو في أفضل مستوياته حتى الآن".

ديفين مباما (4.3 مليون جنيه إسترليني): حصلت على أرخص مهاجم في فانتازي بسبب سعره فقط، حيث لا أمتلك أي أموال في البنك".