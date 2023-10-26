فانتازي.. "هل سون أفضل من ماديسون؟" الاحصائيات تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يحلل كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي إحصائيات ثنائي توتنهام، سون هيونج مين وجيمس ماديسون، من أجل معرفة ما إذا يجب الاحتفاظ بهم أم بيعهما، وفي حال بيع لاعب واحد منهم فمن سيكون.

ويستعد توتنهام لسلسة مباريات ليست بسهلة بدءً من الجولة الحادية عشر، عندما يلاقي كل من تشيلسي وولفرهامبتون وأستون فيلا، بالإضافة إلى مانشستر سيتي ووست هام ونيوكاسل يونايتد.

التغيير في جدول المباريات لعدد من الأندية يعني أن العديد من لاعبي فانتازي قد يفكرون في بيع ثنائي توتنهام هوتسبير، حيث ارتفعت ملكيتهم بفضل بدايتهما القوية تحت قيادة المدرب الجديد أنجي بوستيكوجلو.

ويحتل سون المركز الثالث بترتيب اللاعبين الأكثر تحقيقا للنقاط في فانتازي برصيد 68 نقطة وبلغت نسبة ملكيته 35.9%، ومن جانبه يحتل ماديسون المركز الثالث بين لاعبي خط الوسط الأكثر ملكية بنسبة 39.7%، وحقق 56 نقطة.

ومع ذلك، فإن جدول مبارياتهم المقبل يأخذ منعطفًا نحو الأسوأ عندما تبدأ أندية مثل آرسنال وبرايتون ووست هام يونايتد في المشاركة في سلسلة من المباريات الجيدة.

ويمكن للاعبين مثل بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد، بجانب كاورو ميتوما وجارود بوين أن يتألقوا خلال الفترة المقبلة، ومع ظهور محمد صلاح كلاعب ضروري، فهناك منافسة شرسة على مراكز خط الوسط في فانتازي.

وعند تحليل إحصائيات ثنائي توتنهام، يجب أن يؤخذ في الاعتبار تغيير سون لمركزه من جناح أيسر إلى قلب هجوم في الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي.

وفشل اللاعب الكوري الجنوبي في جميع مبارياته الافتتاحية الثلاث ليحقق ثماني نقاط فقط، وعلى النقيض من ذلك، حقق ماديسون 22 نقطة في تلك المواجهات بفضل هدف واحد وتمريرتين حاسمتين.

وأثبت قرار بوستيكوجلو بنقل سون إلى مركز المهاجم ضد بيرنلي في الأسبوع الرابع أنه أفضل قرار تم اتخاذه بالنسبة لنادي توتنهام ولاعب فانتازي على حدٍ سواء.

وسجل سون سبعة أهداف في الدوري الإنجليزي في آخر ستة أسابيع، ويحتل صدارة ترتيب اللاعبين الأكثر تحقيقا للنقاط بجانب صلاح برصيد 60 نقطة خلال تلك الفترة، وتألق ماديسون أيضًا، حيث سجل هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

وبلغ متوسط نقاط صانع الألعاب الإنجليزي المنضم في الصيف 5.7 نقطة لكل مباراة في تلك الفترة ولم يخفق سوى في مباراتين، ومع ذلك فإن نقاطه الـ 34 لا تزال تقريبًا نصف نقاط سون البالغة 60.

وتظهر الإحصائيات أن سون قدم تهديدًا على مرمى الخصوم أكبر بكثير من جيمس ماديسون.

وعلى الرغم من أن الثنائي متشابهان جدًا في التسديدات والكرات على المرمى، إلا أن تسديدات سون الـ15 داخل منطقة الجزاء هي أكثر من ضعف تسديدات ماديسون السبعة.

علاوة على ذلك، فإن الفرص الست الخطيرة التي أتيحت لسون تتقاسم الصدارة بين لاعبي خط الوسط إلى جانب صلاح وميتوما.

وتسلط أرقام ماديسون الضوء على أسلوب لعبه الشامل، حيث تمريراته العشرين و18 تسديدة و11 كرة على المرمى، كلها من بين أفضل خمسة لاعبين في آخر ستة أسابيع بالدوري، حيث يتطابق المجموعان الأخيران مع إحصائيات إيرلينج هالاند (14 مليون جنيه إسترليني).

وفي النهاية، تحرك سون إلى مركز المهاجم الصريح يجعله أفضل لاعب في الخط الأمامي لتوتنهام، وتظهر الإحصائيات أنه يتمتع بتهديد على المرمى أعلى بكثير من جيمس ماديسون.