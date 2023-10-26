فانتازي.. أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة للجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يرشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط في الجولة العاشرة، قبل الموعد النهائي يوم الجمعة.

توماس سوتشيك (وست هام) 4.9 مليون جنيه إسترليني

يستضيف خط الوسط التشيكي نظيره إيفرتون في مباراة مصنفة "سهلة" وفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، وبعد تألقه مع وست هام عن طريق تسجيل هدفين وصناعة هدف.

وسجل سوتشيك، المملوك بنسبة 1.2%، في آخر مباراتين لفريق الهامرز على أرضه، وجمع ثماني نقاط ضد كل من شيفيلد يونايتد ونيوكاسل يونايتد.

تسديدات توماس الـ14، و13 كرة داخل منطقة الجزاء وخمس فرص خطيرة، كلها تحتل المرتبة الثانية في فريق وست هام هذا الموسم.

وعلى الجانب الآخر، تلقت شباك إيفرتون 22 تسديدة في آخر أربع مباريات، وهو أسوأ رقم قياسي في الدوري.

جابرييل (آرسنال) 4.7 مليون جنيه إسترليني

تم بيع قلب الدفاع البرازيلي من قبل أكثر من مليوني مدرب هذا الموسم بعد فشله في المشاركة أساسيًا في أول ثلاث مباريات.

وبعد أن تم اختياره في التشكيلة الأساسية في كل من الأسابيع الستة الأخيرة، من المتوقع أن يساعد الجانرز على الخروج بشباك نظيفة أمام شيفيلد يونايتد.

وساعد جابرييل فريق أرسنال في تحقيق شباك نظيفة في اثنتين من آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي، حيث حقق 15 نقطة خلال تلك الفترة.

وتهديده على المرمى من الركلات الحرة والركلات الركنية يمكن أن يستغل نقاط ضعف زواره في الدفاع، حيث تلقى شيفيلد يونايتد 40 تسديدة بالرأس و51 تسديدة من الركلات الثابتة أكثر من أي فريق آخر في الدوري.

ويليان (فولهام) 5.3 مليون جنيه إسترليني

يتمتع الجناح البرازيلي بإمكانيات هجومية قوية عند مواجهة برايتون في أول الأسبوع، حيث حقق ويليان 23 نقطة منذ أن شارك بصفة أساسية في الجولة الخامسة، وذلك بفضل هدف وتمريرة حاسمة.

وتعد تسديداته العشر وستة كرات على المرمى أكثر من أي زميل في الفريق بتلك الفترة، في حين أن تمريراته العشر الخطيرة تتقاسم المرتبة الأولى مع أندرياس بيريرا.

لذلك يمكن لويليان، الذي بلغت نسبة امتلاكه 0.4% فقط، الاستفادة من فريق برايتون الذي عانى في الدفاع على أرضه هذا الموسم، حيث لم يحافظ برايتون على نظافة شباكه في مبارياته الخمس على ملعب أميكس.

لايلي فوستر (بيرنلي) 5 مليون جنيه إسترليني

يلاقي المهاجم الجنوب أفريقي منافسه بورنموث في مباراة مصنفة "سهلة"، وبلغت ملكيته 1.6%.

وكان فوستر واحدًا من أكثر المهاجمين ثباتًا في فانتازي مؤخرًا، مع إخفاقه في المشاركة بالأهداف بمباراة واحد في مشاركاته الست السابقة.