فانتازي.. انخفاض سعر لاعب آرسنال اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انخفضت اليوم سعر لاعب خط وسط آرسنال جورجينيو، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 26 أكتوبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جمال لاسيليس (نيوكاسل) 4 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جورجينيو (آرسنال) 5.3 مليون جنيه إسترليني

كيفن شادي (برينتفورد) 5.3 مليون جنيه إسترليني

جوردان أيو (كريستال بالاس) 5.4 مليون جنيه إسترليني

كارلتون موريس (لوتون) 5.5 مليون جنيه إسترليني

دانييل بنتلي (ولفرهامبتون) 3.9 مليون جنيه إسترليني