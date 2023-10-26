فانتازي.. من هو أفضل لاعب خط وسط تحت 6 مليون جنيه استرليني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يقوم كشافة الدوري الإنجليزي بمقارنة أفضل لاعبي خط الوسط الذين تقل تكلفتهم عن 6 مليون جنيه إسترليني لمساعدة لاعبي فانتازي على اتخاذ القرار الصحيح قبل الجولة العاشرة.

وتصدر دوجلاس لويز (5.5 مليون جنيه إسترليني) قائمة لاعبي خط الوسط الأكثر تحقيقا للنقاط في هذه الفئة السعرية منذ بداية الموسم الجاري بفضل دوره الجديد في أستون فيلا كمنفذ ركلات الجزاء الأول، حيث سجل البرازيلي ثلاثة من أهدافه الخمسة من علامة الجزاء ليحتل المركز السابع في ترتيب خط الوسط برصيد 49 نقطة.

وجاء ماتياس جنسن لاعب برينتفورد (5.5 مليون جنيه إسترليني) خلف دوجلاس لويز بفارق نقطة واحدة، بعد أن ساهم بثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمتين ليحقق 48 نقطة.

ومع ذلك، فإن جناح ولفرهامبتون بيدرو نيتو (5.8 مليون جنيه إسترليني) وأنتوني جوردون لاعب نيوكاسل يونايتد (5.6 مليون جنيه إسترليني) حققا عائدات هجومية أكثر من الثنائي.

وشارك نيتو في ثمانية أهداف، حيث سجل هدفًا وصنع سبعة آخرين خلال مبارياته التسعة في الدوري هذا الموسم.

ويتفوق هذا الإجمالي على جميع لاعب خط وسط فانتازي عدا محمد صلاح (12.8 مليون جنيه إسترليني) الذي شارك في 11 هدفا، مما يضع نيتو بجانب اللاعبين المتميزين مثل جيمس ماديسون (8.1 مليون جنيه إسترليني)، وسون هيونج مين (9.5 مليون جنيه إسترليني) وبوكايو ساكا (8.5 مليون جنيه إسترليني).

ويتفوق أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل يونايتد على كل من نيتو ودوجلاس لويز وجنسن، في متوسط المشاركة بالأهداف في كل دقيقة، بهدف أو تمريرة حاسمة كل 88.4 دقيقة.

وتسلط الإحصائيات الضوء على اعتماد دوجلاس لويز على ركلات الجزاء، حيث جاءت كل الفرص الثلاث الخطيرة له من ركلة جزاء، على الرغم من أن البرازيلي يتصدر إحصائيات التسديدات، إلا أن 12 من أصل 19 تسديدة جاءت من خارج منطقة الجزاء.

ويتفوق كل من جوردون ونيتو على دوجلاس لويز في التسديدات داخل منطقة الجزاء، حيث حصل كل منهما على أربع فرص خطيرة وثماني تسديدات على المرمى ليحتل كل منهما المرتبة الأولى في هذه الإحصائية.

وفي حين أن أهداف جنسن الثلاثة من ست تسديدات تظهر أنه كان محظوظًا بعض الشيء، فإن أداء لاعب برينتفورد الدنماركي أفضل بكثير عندما يتعلق الأمر بالتمريرات، تمريراته الـ17 أقل بتمريرة واحدة فقط من إجمالي تمريرات دوجلاس لويز وجوردون مجتمعين.

وفي الوقت نفسه، صنع نيتو 24 فرصة، ليحتل المركز الخامس بين جميع لاعبي فانتازي في أول تسع أسابيع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر كل من توماس سوتشيك لاعب وست هام يونايتد (4.9 مليون جنيه إسترليني) وكول بالمر لاعب تشيلسي (5 مليون جنيه إسترليني) كخيارات جديدة في الفئة السعرية تحت 6 مليون جنيه استرليني.

وسجل سوتشيك هدفين في آخر أربع مباريات، من خلال 11 تسديدة داخل منطقة الجزاء وأربع فرص خطيرة، مما يضعهما في صدارة لاعبي خط الوسط ذوي الميزانية المحدودة.

ومن المهم تسليط الضوء على جدول مباريات وست هام يونايتد في الفترة المقبلة، حيث يلاقي كل من، إيفرتون وبيرنلي ونوتنجهام وبيرنلي.

وعلى الرغم من أن جدول مباريات بالمر أقل سهولة بكثير، إلا أنه سجل هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين وحقق 23 نقطة في آخر ثلاث مباريات منذ مشاركته كأساسي مع فريق تشيلسي.

سيمون أدينجرا لاعب برايتون (5 مليون جنيه إسترليني) هو خيار آخر ازدادت دقائق مشاركته في الفترة الأخيرة.

وبدأ الجناح أربعة من آخر خمسة مباريات ويمكنه الاحتفاظ بمكانه لفترة طويلة بعد أن غاب سولي مارش (6.3 مليون جنيه إسترليني) عن الملاعب مرة أخرى بسبب الإصابة.

ولدى أدينجرا هدفين وتمريرة حاسمة خلال مشاركته في 442 دقيقة فقط، مما يعني أن مشاركته في كل هدف بـ 147.3 دقيقة أسرع بشكل طفيف من دوجلاس لويز خلال الموسم.

في النهاية، مشاركة جوردون المضمونة تعني أنه من الممكن أن يستمر بنفس الوتيرة والتألق، حيث صنع أو حصل على تسع فرص خطيرة أي ما يقرب من ضعف الفرص الخمس التي أتيحت لدوجلاس لويز.

ومع ذلك، فإن إحصائيات بالمر، وتنفيذه لركلات الجزاء تعني أنه من المحتمل أن يكون الأفضل على الإطلاق إذا احتفظ بمكانه مع تشيلسي لبقية الموسم.

وتعد مشاركة نيتو في الأهداف عاملاً مهما في صالحه، لكن تسجيله هدف واحد في أول تسعة أسابيع من الدوري، تشير إلى أنه من الممكن يستمر في الاعتماد على التمريرات الحاسمة.