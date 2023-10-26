أسامة نبيه: "يوسف تلقى عرضا من الأهلي ولم نقبل لهذا السبب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

تحدث أسامة نبيه، مدرب الزمالك والمريخ السوداني الأسبق عن أسباب انتقال نجله إلى بيراميدز، مشيرا إلى أنه رفض عرضا من الأهلي.

قال نبيه: "الجماهير تقبلوا انتقال يوسف مش بمزاجهم، هو متعاقد مع بيراميدز 3 سنين الموضوع منتهي".

أضاف: "ماكنش فيه مجلس موجود عشان أتكلم، ظروف تجديد عقد يوسف وسيف كان فيها مشاكل كبيرة جدا والعقود اللي اتعرضت كانت بعد ما هما بالفعل وقعوا، كل اللي تدخل في الموضوع كان بعد ما انتهى خلاص".

تابع: "لو كنا عايزين نروح الأهلي كنا روحنا من الأول، كان فيه عروض من الأهلي بس الباب مكنش بالنسبالنا مناسب، طبيعي لأنهم ولاد نادي الزمالك".

اختتم: "كان فيه صعوبة أننا نروح الأهلي عشان كده روحنا بيراميدز، فيه وكلاء حاولوا يتكلموا في الموضوع أكثر من مرة، لكن قرارنا كان واحد".

يذكر أن يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر انتقلوا إلى نادي بيراميدز في صفقة انتقال حر، خلال الانتقالات الصيفية الماضية.