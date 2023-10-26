أسامة نبيه: "أوسوريو عنده فكر خارج الصندوق محدش متقبله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أبدى أسامة نبيه، مدرب نادي الزمالك والمريخ الأسبق، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" رأيه في أوسوريو، مدرب الفريق.

قال نبيه: "أوسوريو مدرب محير، عنده فكر ربما يكون مختلف عن اللي موجود في الدوري المصري، لكن القماشة اللي موجودة خدت الدوري سنتين ورا بعض، خدت الكأس".

أضاف: "اه رحل اللي رحل، لكن الخامة اللي موجودة بتحكم عليها من مباراة كبيرة مثل مباراة سموحة".

اختتم نبيه: "أوسوريو مدرب كويس ومحترم، لكن عنده أفكار خارج الصندوق الناس مش قادرة تتقبلها كمحللين وكجمهور".

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على سموحة بخماسية، في المباراة السابقة بالدوري المصري.