أسامة نبيه: "الزمالك بيتنا محدش يقدر يمنعنا منه وشيكابالا مشي ورجع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث أسامة نبيه، مدرب المريخ السوداني الأسبق في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" عن وجهته المقبلة، مشيرا إلى أن الزمالك ما زال منزله ويمكن العودة إليه.

قال نبيه: "الفترة المقبلة يمكن أن يكون فيها نادي أدربه، لكن حتى الآن لم يتواصل معي أحد، بالنسبة للعودة للزمالك كل شئ وارد، لكن مراحل يتخطاها الفرد في حياته لا يعود لها مرة أخرى".

أضاف: "نادي الزمالك هيفضل بيتنا، يوسف لو في يوم من الأيام جاءت الفرصة للعودة هايرجع، هو ابن الزمالك وابوه ابن نادي الزمالك".

تابع: "دي كلها أمور بتحصل وحصلت قبل كده كتير جداً، عمر جابر راح بيراميدز ورجع نادي الزمالك، لاعيبة كتير مشيت ورجعت تاني نادي الزمالك، ده بيتنا ومطرحنا"

واصل: "أوباما بيروح ويرجع، شيكابالا بيروح ويرجع، كل الأسامي دي راحت ورجعت نادي الزمالك، لو فيه نصيب يوسف يرجع نادي الزمالك هايرجع ده بيتنا محدش هيقدر يمنعنا".

اختتم نبيه: "الوضع دلوقتي فيه استقرار ،الأربع سنين اللي جايين هيبقى فيهم استقرار وإطار وأسس هاتتحط، يتم التعامل عليها".

يذكر أن أسامة نبيه فسخ تعاقده بالتراضي، خلال الأيام الماضية، مع المريخ السوداني.