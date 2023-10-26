فانتازي.. أفضل 11 لاعبا للجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يرشح كشافة الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة العاشرة، يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط في فانتازي قبل الموعد النهائي يوم الجمعة.

ألفونس أريولا (وست هام) 4.2 مليون جنيه إسترليني

أمام حارس المرمى الفرنسي فرصة كبيرة للعودة إلى التألق وحصد النقاط ضد إيفرتون في بداية الأسبوع، حيث بلغ متوسط ​​أريولا 5.3 نقطة لكل مباراة على أرضه، و جمع بين الشباك النظيفة وأربع نقاط تصدي ونقطتين إضافيتين وتصدي لركلة جزاء.

كيران تريبير (نيوكاسل) 7 مليون جنيه إسترليني

قائد نيوكاسل يونايتد يزور ولفرهامبتون في أفضل حالاته هذا الموسم، حيث صعد تريبير إلى صدارة ترتيب المدافعين، بعد ما صنع 6 تمريرات حاسمة أخر أربع مباريات، محققًا 46 نقطة.

بيدرو بورو (توتنهام) 5.2 مليون جنيه إسترليني

يمكن للظهير الأيمن لفريق توتنهام هوتسبير أن ينتج المزيد من الأهداف على طرفي الملعب ضد كريستال بالاس، حيث ساهم بورو في هدفين فقط من أصل ثماني مشاركات له بموسم 2023/24، قدم تمريرتين حاسمتين وحقق أربع شباك نظيفة.

جابرييل (آرسنال) 4.7 مليون جنيه إسترليني

خرج المدافع البرازيلي بشباك نظيفة مرتين وحقق 15 نقطة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وسيكون تهديد جابرييل في الكرات الهوائية سلاحًا رئيسيًا ضد شيفيلد يونايتد، الذي تلقى 40 تسديدة بالرأس و51 تسديدة من الركلات الثابتة.

محمد صلاح (ليفربول) 12.8 مليون جنيه إسترليني

حقق الجناح المصري 10 نقاط أو أكثر في أربع مباريات من الخمسة الأخيرة، وحصل على 52 خلال تلك الفترة، وتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تحقيقا للنقاط برصيد 75 نقطة.

سون هيونج مين (توتنهام) 9.5 مليون جنيه إسترليني

بلغ متوسط ​​نقاط اللاعب الكوري الجنوبي 10 نقطة في المباراة الواحدة منذ أن تم نقله إلى مركز المهاجم بواسطة أنجي بوستيكوجلو في الجولة الرابعة، ومجموع نقاط سون البالغ 60 نقطة في تلك الفترة يضعه في صدارة جميع اللاعبين في فانتازي بجانب صلاح.

بوكايو ساكا (آرسنال) 8.5 مليون جنيه إسترليني

يسلط متوسط نقاط اللاعب الإنجليزي البالغ ​​8.8 نقطة لكل مباراة على أرضه هذا الموسم الضوء على ضرورة امتلاك ساكا كخيار كابتن للجولة العاشرة.

مارتن أوديجارد (أرسنال) 8.5 مليون جنيه إسترليني

تشير إحصائيات النرويجي ضد الأندية الصاعدة الموسم الماضي إلى أنه قادر على التألق على أرضه أمام شيفيلد يونايتد، وحقق أوديجارد 47 نقطة في مثل هذه المباريات بموسم 2022/23.

جارود بوين (وست هام) 7.4 مليون جنيه إسترليني

هدف الجناح الإنجليزي ضد أستون فيلا في الجولة التاسعة يعني أنه عادل إجمالي أهدافه الستة في الموسم الماضي بأكمله، تسديدات بوين الـ26، و20 كرة داخل منطقة الجزاء، وسبع فرص خطيرة و13 تسديدة على المرمى، كلها أكثر من أي زميل في فريق وست هام.

أولي واتكينز (أستون فيلا) 8.3 مليون جنيه إسترليني

يستضيف مهاجم فيلا فريق لوتون تاون عقب تسجيله أربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، ليحقق 34 نقطة في آخر مباراتين له على أرضه.

جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) 7.1 مليون جنيه إسترليني

يقدم المهاجم الأرجنتيني خيارا جيدا للميزانية في فانتازي، ويبعد ألفاريز بفارق ست نقاط فقط عن زميله النرويجي هالاند، حيث سجل 4 أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة، ليحقق 57 نقطة.