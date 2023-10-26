شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لـ أحمد أيمن منصور بعد تنازل الزمالك عن الشكوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد أيمن منصور لاعب المصرى البورسعيدى على حل أزمته مع نادى الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً:" وفجاه تلاقيها اتحلت من عند ربنا وانت كل إلى عملته توكلت علي الله".

وتسلم محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري، كارنيهات ثنائي الفريق، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، وذلك بعد انتهاء أزمة توقيعهما لناديين في نفس الوقت، بشكل ودي.

كان نادي الزمالك قد تنازل عن الشكوى التي قدمها في اتحاد الكرة ضد اللاعبين، وذلك بعد الاتفاق مع إدارة المصري ، وأصبح من حق اللاعبين المشاركة فى مباراة بيراميدز المقرر لها غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دوري Nile .

ودخل النادي المصري معسكراً مغلقا بمدينة الإسكندرية استعداداً للقاء المقرر إقامته على ستاد برج العرب.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 9 نقاط عقب الفوز هلى الطلائع، وخاض المصري 4 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.