شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يرحب بتجديد تعاقده مع الزمالك لمدة 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحّب أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة، علي أن يتم توقيع العقود الجديدة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة وقبل حلول شهر يناير.

وكشف مصدر مطلع إن أحمد فتوح وافق علي الحصول علي مستحقاته المتأخرة مع باقي زملائه بالفريق، كما وافق اللاعب علي الحصول علي مقدم التعاقد بعد أن يحصل جميع زملائه بالفريق علي مستحقاتهم المتأخرة.

ومن المنتظر ان يعقد أحمد سليمان وحسين السيد عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك، والمسئولون عن ملف كرة القدم بالقلعة البيضاء، جلسة مع أحمد فتوح خلال الأيام المقبلة، لحسم ملف تجديد تعاقد اللاعب، حيث ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وحسم سليمان والسيد تجديد تعاقد فتوح بنسبة كبيرة جدًا، خاصة في ظل ترحيب اللاعب بالاستمرار مع الزمالك تحت راية مجلس الإدارة الجديد برئاسة حسين لبيب.

ويتبقى بعض الرتوش الأخيرة في الاتفاق بين الإدارة واللاعب لحسم ملف التجديد بشكل رسمي، والذي من المنتظر إن تحسم تلك الرتوش خلال الجلسة المرتقبة، لإنهاء هذا الملف بشكل نهائى والانتقال للملفات الأخرى التى تحتاج لعمل ومجهود كبير فى المرحلة القادمة.