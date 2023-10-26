شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يسافرون من ألمانيا للسعودية للمشاركة فى مونديال الأندية لليد والان مع تفاصيل الخبر
وقال عمرو صلاح في تصريحات صحفية أن المنتخب سيلعب مباراتين وديتين أمام ألمانيا يومي 3 و5 نوفمبر المقبل، ثم يغادر لاعبو الأهلي مباشرة إلى المملكة العربية السعودية للحاق ببعثة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والتي تنطلق 7 نوفمبر.
وأشار صلاح إلى أن المنتخب يتدرب حاليا في المركز الأولمبي بالمعادي تحت قيادة الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني، على أن ينضم المحترفون في أوروبا إلى المعسكر الأحد المقبل، استعدادا للسفر إلى ألمانيا.
الأهلي مع النور السعودي يوم الثلاثاء 7 نوفمبر الساعة 4:00 مساء بتوقيت السعودية.
الأهلي مع برشلونة يوم الخميس 9 من نوفمبر الساعة 7:00 مساء بتوقيت السعودية.
مجموعات كأس العالم للأندية لكرة اليد
المجموعة الأولى: الأهلي (مصر) - النور (السعودية) - برشلونة (إسبانيا).
المجموعة الثانية: نادي الكويت - سان فرناندو إتش بي (الأرجنتين) - فوكس برلين (ألمانيا).
المجموعة الثالثة: ماجديبورج (ألمانيا) - الخليج (السعودية) - جامعة كوينزلاند (أستراليا).
المجموعة الرابعة: كيلسي (بولندا) - النجمة (البحرين) - سان فرانسيسكو كالهيت (أمريكا).
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