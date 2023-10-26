شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة فرعونية فى حفل افتتاح 3 بطولات لرفع الأثقال بإستاد القاهرة بحضور الوزير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء اليوم الخميس، حفل إفتتاح إستضافة مصرلثلاث بطولات هم: البطولة العربية للكبار والشباب والناشئين، البطولة الأفريقية للشباب والناشئين، وبطولة كأس الأندية الأفريقية“، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة .

وشهد حفل الإفتتاح فقرة بالملابس الفرعونية تشمل رفع أعلام الدول المشاركة فى المنافسة ،

تستضيف مصر الثلاث بطولات على صالة رقم 3 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 193 لاعب ولاعبة من 27 دولة عربية وإفريقية.

وتقام منافسات البطولة العربية لجميع الأعمار السنية بمشاركة 12 دولة عربية، بينما يشارك 15 دولة إفريقية في منافسات البطولة الأفريقية لجميع الأعمار.

ومن المقرر أن تشهد البطولة حضور العديد من الشخصيات الهامة، على رأسها محمد جلود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، واليوناني ديماس رئيس اتحاد البحر المتوسط لرفع الأثقال، وخالد مهلهل رئيس الاتحاد الأفريقي، ويأتي حضورهم نظرًا لاهتمامهم الكبير بالطفرة الذي يشهدها رفع الأثقال المصري منذ عودته مرة أخرى.