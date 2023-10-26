شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك يهزم هليوبوليس فى دورى المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك لكرة السلة تحت 18 سنة علي نظيره هليوبوليس بنتيجة 75-46، في المباراة التي أقيمت بينهما علي صالة نادي طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي للمجموعه الثالثة لدوري المرتبط.

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:

26/15

39/31

54/35

75/47

ويقع فريق الزمالك في المجموعة الثالثة بجانب كل من "هليوبوليس، الأولمبي، وطلائع الجيش".

وفاز فريق الزمالك أمس علي نظيره الأولمبي بنتيجة 99-33، في المباراة التي أقيمت بينهما في اطار الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من الدور التمهيدي لبطولة دوري المرتبط .

ويواجه الزمالك غدا نظيره طلائع الجيش علي صالة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري المرتبط.

ويقود الفريق

توني ميشيل مديرًا فنيًا.

وهاني عبدالعزيز مديرًا إداريًا.