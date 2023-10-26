شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يغيبون عن الزمالك فى مباراة إنبى بدورى "Nile ".. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب عن صفوف فريق الزمالك 6 لاعبين في مواجهة إنبى المقرر لها، غداً الجمعة على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى "Nile ".

ويفتقد الفريق الأبيض جهود كل من، محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وعمرو السيسي للإصابة وسامسون أكينيولا وعبد الله جمعة ومحمد طارق لأسباب فنية.

وأعلن الجهاز الفنى الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التى ستخوض مباراة إنبى المقرر لها فى السابعة مساء غدا الجمعة باستاد المقأولون العرب فى الجولة الخامسة بدورى "Nile " وشهدت القائمة عودة محمد عواد لحراسة المرمى.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثى- عمر جابر- محمود علاء- محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد- أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"- محمد أشرف "روقا"- سيد عبد الله "نيمار"- أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا"- إبراهيما نداى- يوسف إبراهيم " أوباما "- مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسى- سيف الجزيرى .