شكرا لقرائتكم خبر عن بدر مصطفى ومريم يونس يحققان ذهبية الزوجي ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الزوجي المصري المكون من بدر مصطفى ومريم يونس ذهبية منافسات الزوجي المختلط تحت 19 سنة ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات والمقامة خلال الفترة ما بين 23 أكتوبر وحتى 29 من نفس الشهر الجاري.

وتمكن بدر ومريم من تحقيق الفوز على الزوجي المصري المكون من مروان جمال ورؤى الناغي في نهائي مصري خالص بنتيجة 3-0 بواقع 11-9، 11-8، 11-5.

وجاء تأهل مروان ورؤى للمباراة النهائية عقب الفوز على الزوجي المكون من بطل اليمن "إبراهيم جبران" وبطلة أذربيجان "مارزيا نورماتوفا" ليحققا المركز الثالث، فيما حقق الزوجي المغربي المكون من "ماريوس بنشات" و"صوفيا الرجراجي" المركز الثالث مكرر بعد الخسارة من بدر مصطفى ومريم يونس في نصف النهائي.

كما شهد اليوم إقامة منافسات الزوجي المختلط تحت 15 سنة والتي شهدت اكتساح من جانب لاعبي الصين حيث حققوا المركزين الأول والثاني بالإضافة لفوزهم بالمركز الثالث فيما فاز أيضًا الزوجي المكون من "وسيم الصيد" بطل تونس وبطلة تايوان "هسين جونج" بالمركز الثالث مكرر.

ومن المنتظر أن تقام غدا منافسات فردي الناشئات تحت 17 و13 سنة بداية من دور المجموعات وحتى مباراة دور الـ16.