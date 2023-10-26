شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتتح المرحلة الثانية لدورة مقيمى الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال لجنة الحكام، افتتاح المرحلة الثانية لدورات المقيّمين، والتي تهدف لتقييم أداء حكام المباريات، عبر تصنيفات تتسم بالموضوعية والشفافية.

الهدف: اعتماد مقيّمي حكام المباريات في المسابقات المحلية.

النطاق: سيتم اختيار المرشحين والمرشحات على نطاق محلي، كما سيتم اعتماد نظام تقييم الأداء الجديد وتوجيهاته في جميع تصنيفات حكام المباريات على المستوى الآتي.

- C1 متطورين

- C2 & C3 للجنسين

آلية العمل: "سيتم تقسيم المرحلة الثانية إلى دورتين، إحداهما للمحاضرين الفنيين و محاضري اللياقة البدنية الذين هم بالفعل أعضاء أو يعملون في اللجان الفرعية، وسيتم تحديدهم بواسطة اللجنة، بينما ستكون الدورة الأخرى للمقيمين السابقين، وسيتم اختيارهم من قبل ترشيحات المناطق أو عن طريق الدعوة الرسمية.

وتبعا لذلك، يمكن لأي طرف مهتم مسجل في قاعدة بيانات وتتوافر لديه المتطلبات المذكورة أدناه تقديم طلبه لاتحاد الكرة، في موعد أقصاه 28 أكتوبر 2023، وسيتم تجاهل الطلبات المرسلة بعد الموعد المحدد.

بعد القبول والموافقة على الطلب، سيتم تقديم المرشحين لاختبار قوانين اللعبة واختبار الفيديو، وسيكون الحد الأدنى للقبول هو 70% من الإجابات الصحيحة في كل اختبار، وسيتم إبلاغ المقبولين في الدورة.

المدة: تعقد الدورة في الأول والثاني من نوفمبر في مقر الاتحاد من الساعة 10:30 صباحًا حتى الساعة 6:00 مساءً.

عدد المرشحين: ستحدد لجنة الحكام العدد الإجمالي للمقيّمين وتحتفظ بالحق في رفض أو دعوة المرشحين.

يجب علي المرشحين أن تتوافر لديهم الشروط الآتية:

- أن يكون قادرًا على استخدام الكمبيوتر وميكروسوفت وورد، والتواصل عبر البريد الإلكتروني.

- أن يكون على دراية بقوانين اللعبة وتحديثاتها.

- أن لا يتجاوز سنه السبعون عاماً (في 31 يوليو)

- أن يكون سبق له العمل أو يعمل بالفعل كمحاضر أو مقيّم في الاتحاد الدولي أو الاتحاد الأفريقي

- أن يكون مقيّما حاليا في الاتحاد المصري لكرة القدم.

- أن يكون حكما دوليا أو مساعد حكم دولى سابق.

- أن يكون حكما أو مساعد حكم وقد أدار مباريات في أكبر المسابقات المحلية لأكثر من عشرة مواسم.

أما فيما يتعلق بالحكام والمساعدين الدوليين (المراقبين) ، ستتم دعوتهم لحضور الدورة، وستتم الاستعانه بهم كمراقبين