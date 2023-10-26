شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم بقضية فساد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألقت السلطات التونسية القبض على وديع الجريء، رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، على خلفية اتهامه بقضية فساد مالي.

وصرح شكري حمدة، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة التونسية، بأن اتهامات الفساد الموجهة إلى الجريء تتعلق بشكل أساسي بعدم شرعية العقد المبرم مع الصغير زويتة المدير الفني لاتحاد كرة القدم، لوجود مخالفة جنائية فيه، بحسب إذاعة موزاييك.

ونفى حمدة ما تردد عن تدخل فيفا في التحقيقات الخاصة بالقضية، وقال إنها ادعاءات لا معنى لها، لأن القضية تتعلق بالمال العام وهو أمر لا علاقة له بالاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي يدعم الشفافية، موضحاً: «هذه قرارات سيادية في كل دول العالم التي تحترم القضاء».